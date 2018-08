Tim Cup. Pescara-Pordenone, parla Pillon: "Troppi errori"

Partita ricca di emozioni e di gol quella che ha visto l'esordio ufficiale del Pescara di Pillon allo Stadio Adriatico Cornacchia. Finisce 6-5 per i biancazzurri il match contro il Pordenone valido per la Tim Cup Coppa Italia. Presenti circa 4mila tifosi pescaresi, curiosi di vedere finalmente all'opera la squadra e capire quali sono le possibili aspettative per il campionato di Serie B che partirà fra meno di 20 giorni.

Inizio spumeggiante per il Pordenone, che si affaccia in più occasioni davanti la porta di Fiorillo. Prima occasione per il Pescara al 29' mentre il vantaggio biancazzurro arriva al 45' con Brugman. Nella ripresa al 67' arriva il pareggio del Pordenone su calcio di rigore, per un fallo di Scognamiglio su De Agostini.

Ma il Pescara non ci sta e, dopo appena un minuto, torna in vantaggio con Cocco. Al 79', però, il Pordenone riacciuffa il pareggio grazie ad un gol di Magnaghi. La partita finisce in parità e si va ai supplementari, dove nella seconda frazione il Pescara sciupa la rete del vantaggio con Bunino. Si arriva così ai rigori, dove si prosegue ad oltranza fino all'errore di Bertoli e al gol decisivo di Proietti.

A fine match il tecnico è severo: