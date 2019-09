Pescara-Virtus Entella, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Sabato 21 settembre alle ore 15 riprenderà il campionato del Pescara con la partita contro la Virtus Entella in programma allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Listicket on line e nei punti vendita abilitati. Possibilità di acquisto on-line sulla pagina ufficiale del Pescara Calcio e al The Official Store di via Carducci 69. Inoltre il botteghino della curva nord sarà aperto il giorno della gara.

Qui di seguito i prezzi:

COSTI BIGLIETTI PER SETTORE:

CURVA NORD – intero 12 euro – ridotto 9 euro

– intero 12 euro – ridotto 9 euro CURVA SUD – intero 12 euro – ridotto 9 euro

– intero 12 euro – ridotto 9 euro TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18 euro – ridotto 13 euro

– intero 18 euro – ridotto 13 euro TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25 euro – ridotto 18 euro

– intero 25 euro – ridotto 18 euro TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34 euro – ridotto 24 euro

– intero 34 euro – ridotto 24 euro TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48 euro – ridotto 34 euro

– intero 48 euro – ridotto 34 euro POLTRONISSIMA – intero 90 euro – ridotto 63 euro

SETTORE OSPITI