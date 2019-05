Pescara Verona: la cronaca live della semifinale di ritorno play off - DIRETTA

Tutto pronto per l'attesissima sfida di ritorno della semifinale playoff fra il Pescara ed il Verona. All'Adriatico Cornacchia c'è grande attesa dopo lo 0-0 maturato in terra veneta. Chi vince si giocherà l'accesso alla Serie A nella finale

PRIMO TEMPO

Al 5' Di Carmine del Verona solo davanti a Fiorillo che para, ma il direttore di gara ferma il gioco per fuorigioco. Le squadre si studiano e tentano di trovare spazi. Al 12' Laribi del Verona effettua un tiro - cross che esce di poco a lato dell'incrocio dei pali. Al 18' ancora Laribi che sbaglia a pochi metri dalla porta un colpo di testa mandando la palla fuori. Pochi secondi dopo esce Pinto ed entra Del Grosso per un infortunio al polso. Al 21' sostituzione anche nel Verona per infortunio: entra Bianchetti esce Empereur. Al 23' tiro di Henderson dal limite dell'area che finisce altissimo sopra la traversa. Al 27' ammonito Colombatto per il Verona per un fallo su Sottil. Al 28' tiro di Sottil da fuori, il portiere del Verona manda in angolo.

Al 31' tiro da fuori di Laribi, palla ancora una volta alta sopra la traversa. Al 32' calcio d'angolo per il Verona. Al 36' brivido per il Pescara: Di Carmine arriva solo davanti a Fiorillo e segna, ma l'arbitro segnala un fuorigioco. Nulla di fatto. Al 44' calcio d'angolo per il Verona. Al 46' Brugman dall'limite dell'area piazza di poco a lato. Al 48' finisce il primo tempo: 0-0.

SECONDO TEMPO

Al 46' cross a girare in area e Marras che manca la deviazione in porta di pochissimo. Due minuti dopo Memushaj dal limite dell'area conclude in porta, palla in angolo deviata da un giocatore del Verona. Il Pescara è molto più aggressivo nella fase iniziale della ripresa. Al 51' ancora Memushaj dal limite tiro centrale bloccato senza problemi dal portiere veneto. Al 53' Faraoni calcia debole su Fiorillo sugli sviluppi di un'azione del Verona. Sulla ripartenza Henderson stende Marras: cartellino giallo. Al 56' entra Lee esce Laribi per il Verona.

Al 62' Di Carmine, su un cross, colpisce di testa e manda a lato della porta difesa da Fiorillo. Pochi secondi dopo il Pescara reclama un rigore su Sottil, ma l'arbitro fra proseguire. Al 65' calcio d'angolo per il Verona. Un minuto dopo esce Colombatto ed entra Pazzini. Al 69' Crecco serve al centro dell'area e Mancuso conclude con forza ma è bravo il portiere del Verona a deviare in angolo. Sulla ripartenza il Verona conclude fuori con Matos. Al 70' entra esce Sottil entra Campagnaro. Al 72' rigore per il Verona: Di Carmine messo giù da Scognamiglio. Lo stesso Di Carmine spiazza Fiorillo: è 1-0 per il Verona. Al 75' esce Crecco entra Bellini. All'82' palla dentro di Marras, Mancuso calcia ma la palla viene deviata in angolo. All'83 ammonito Del Grosso per un fallo sul portiere scaligero. All'88' nuova occasione del Pescara con Bellini che però atterra con un fallo un avversario. Al 93' espulso Scognamiglio per un fallo su Lee. Al 94' Bellini sciupa il gol del pareggio: si gira a pochi metri dalla porta e calcia alto sopra la traversa. Pochi secondi dopo l'arbitro fischia la fine del match: finisce 1-0 per il Verona.

PESCARA

1 FIORILLO

14 BALZANO

18 BETTELLA

6 SCOGNAMIGLIO

17 PINTO

8 MEMUSHAJ

16 BRUGMAN

25 CRECCO

19 MARRAS

7 MANCUSO

36 SOTTIL

ALL. PILLON

VERONA

1 SILVESTRI

3 VITALE

4 HENDERSON

5 FARAONI

7 MATOS

8 GUSTAFSON

10 DI CARMINE

14 COLOMBATTO

21 LARIBI

27 DAWIDOWICZ

33 EMEPEREUR

ALL. AGLIETTI