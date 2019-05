Pescara-Verona, Abbattista sarà l'arbitro del ritorno della semifinale playoff

Tutto pronto a Pescara per la gara di ritorno della semifinale playoff di Serie B tra i biancazzurri e il Verona.

La partita tra il Delfino e gli scaligeri allenati da Aglietti si giocherà allo stadio Adriatico-Cornacchia con inizio alle ore 21.

Si ripartirà dallo zero a zero del Bentegodi di mercoledì sera e i biancazzurri avranno a disposizione due risultati su tre per accedere alla finale.

L'arbitro che l'Aia ha designato per la sfida di domenica sera è Eugenio Abbattista della sezione di Bari.

