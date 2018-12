Pescara calcio Stadio / Viale V. Pepe, 41

Pescara-Venezia, ecco tutte le pagelle dei biancazzurri

Partita giocata in maniera attenta e ordinata. Riscontrate difficoltà eccessive in zona gol. Gioco non proprio spumeggiante, ma concreto. I voti su giocatori e tecnico a cura di Bruno Barteloni