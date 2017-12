Pescara-Venezia sarà diretta da Abbattista di Molfetta

Sarà Eugenio Abbattista di Molfetta il direttore di gara tra Pescara e Venezia. Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dai guardalinee Marco Citro di Battipaglia e Alessandro Cipressa di Lecce, quarto ufficiale Marco Piccinini di Forlì.

Il profilo

Nato a Bari il 28 dicembre 1982, Abbattista debutta tra i cadetti il 1 settembre 2012 in Reggina – Pro Vercelli 1-0. Sempre nella stessa stagione sportiva esordisce anche in massima serie dirigendo Sampdoria – Chievo 2-0 giocatasi il 24 febbraio 2013. In 105 partite tra Serie A, B e Coppa Italia il fischietto pugliese ha estratto 475 gialli (4,52 a partita), trentotto rossi (21 diretti) e decretato 22 calci di rigore. Abbattista ha incontrato il Pescara 10 volte: sono tre le vittorie, altrettanti i pareggi e quattro le sconfitte con 22 biancazzurri ammoniti, 2 espulsi (in entrambe le occasioni si è trattato di Memushaj) e tre rigori decretati (2 a favore ed uno contro).

Il bilancio