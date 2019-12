Pescara-Venezia, la cronaca in diretta della partita di Serie B

Pescara-Venezia allo stadio Adriatico-Cornacchia per la partita del 15esimo turno di Serie B.

I biancazzurri di mister Zauri cercano il pronto riscatto dopo la pesante sconfitta patita in Umbria contro il Perugia.

Anche i lagunari, allenati da Alessio Dionisi, arrivano da una sconfitta, quella interna contro il Benevento. Contro il Pescara non vincono dal 2004.

A dare il fischio d'inizio al match della vigilia dell'Immacolata Concezione è l'arbitro Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PESCARA-VENEZIA 2-2

Primo Tempo

A toccare il primo pallone è il Pescara ma la prima d'azione d'attacco è del Venezia che conquista dopo soli 30 secondi il primo calcio d'angolo della partita e il primo brivido per Kastrati con Modolo che schiaccia troppo il calcio di testa. Il Venezia parte meglio e al 5' arriva due volte pericolosamente dalle parti dell'estremo biancazzurro: prima viene ribattutto Suciu e subito dopo Di Mariano per un secondo corner.

Ma è il Pescara a trovare per primo la via del gol: al 9' la premiata ditta Machin-Galano porta al nono gol stagionale per l'attaccante foggiano che deve solo appoggiare di testa in rete l'assist del compagno. I biancazzurri prendono coraggio e Kastanos ci prova da fuori area con un destro che Lezzerini però para senza affanni. Al 21' Capello supera con un pallonetto Kastrati in uscita e deposita il pallone in rete ma si alza la bandierina dell'assistente di Robilotta e il gol viene annullato per fuorigioco. Trovato il vantaggio il Pescara arretra il suo baricentro e lascia il pallino del gioco ai veneti per agire in contropiede. Al 32' un destro di Capello finisce di poco a lato alla destra di Kastrati. Un minuto più tardi solo il palo salva la porta del Pescara con Kastrati battuto da un destro a giro del solito Capello. Il Venezia resta davanti e Kastrati deve ancora salvare di piede su Capello. Il Venezia sfiora ancora una volta il gol del pareggio al 43' con un pallonetto di Aramu che esce di qualche centimetro sopra la traversa. Nel recupero Capello non insacca in rete per pochi centimetri su deviazione di Ceccaroni. Dopo un minuto di recupero si va all'intevallo con il Pescara avanti di un gol.

Secondo tempo

La ripresa inizia con gli stessi interpreti del primo tempo e il Venezia si presenta subito dalle parti di Kastrati con Maleh che colpisce di sinistro l'esterno della rete. Ma il Pescara replica subito con Lezzerini costretto a un'uscita quasi suicida e Machin che piazza un morbido destro a giro all'incrocio per il 2-0. Il primo a provare a cambiare le carte è Dionisi che manda in campo Zigoni al posto di Maleh. Con il doppio vatnaggio in tasca i ragazzi di Zauri tornano a lasciare campo e iniziativa ai lagunari e provano ad agire di rimessa contenendo la pressione degli arancio neroverdi. Al 65' arriva la prima sostituzione di mister Zauri: esce Borrelli ed entra Brunori Sandri.

Al 70' arriva la doccia fredda per il Pescara con un pasticcio tra Busellato e Kastrati (che si fa passare la palla sotto alle gambe) con Aramu che accorcia le distanze. Zauri corre subito ai ripari mandando in campo Crecco al posto proprio di Busellato. Il finale si prevede da brividi. L'ultimo cambio dell'allenatore del Delfino è Ciofani che prende il posto di Machin. Il Venezia si riversa nella metà campo biancazzurra alla ricerca del gol del pareggio. All'85' Zappa ci rimette quasi un piede per deviare in angolo un destro quasi a colpo sicuro del solito Capello. All'86' contropiede a regola d'arte ma Brunori non riesce a chiudere il conto sparando sull'esterno della rete. E all'88' il Pescara viene punito da Aramu (doppietta personale) che trova il pareggio. Nel finale sfiorano il nuovo vantaggio prima Galano e poi Kastanos ma il match si chiude in parità.

TABELLINO

Pescara: Kastrati, Zappa, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo, Memushaj, Kastanos, Busellato, Machin, Galano, Borrelli.

Allenatore: Luciano Zauri

Venezia: Lezzerini, Fiordaliso, Casale, Suciu, Aramu, Modolo, Fiordilino, Di Mariano, Maleh, Capello, Ceccaroni.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina

Reti: 9' Galano, 48' Machin, 70' Aramu, 85' Aramu

Ammoniti: Aramu, Galano

Recupero: 1, 5