Pescara-Venezia 1-0 | Un goal di Valzania regala al Delfino un bel Capodanno

Nell’ultima giornata di andata il Pescara vince in casa per 1-0 contro il Venezia. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa è Valzania su assist di Capone a siglare il goal vittoria. All'86' un gran destro dell'ex Cittadella dai 20 metri batte Audero e regala i tre punti ai biancazzurri, che così salgono a 28 punti in classifica mentre i lagunari rimangono fermi a 29 lunghezze. Nel prossimo turno gli abruzzesi faranno visita al Foggia per la prima di ritorno, mentre i veneti giocheranno sul campo della Salernitana.

Il tabellino

Pescara – Venezia 1-0 (0-0)

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perrotta, Mazzotta; Valzania, Proietti, Brugman (C); Mancuso (77’ Baez), Pettinari, Capone.

A disposizione: Antonino, Balzano, Kanouté, Elizalde, Cocco, Coulibaly, Del Sole.

Allenatore: Z. Zeman.

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo (C), Cernuto (87’ Mlakar); Bruscagin, Fabiano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Marsura (82’ Geijo), Moreo (76’ Zigoni).

A disposizone: Vicario, Gori, Stulac, Soligo, Suciu, Zigoni, Fabris, Zampano, Signori, Del Grosso.

Allenatore: F. Inzaghi.

Reti: 86’ Valzania (P)

Ammoniti: 33’ Perrotta, 59’ Coda (P). 37’ Bruscagin, 85’ Cernuto, 92′ Bentivoglio (V)

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta.

Assistenti: Marco Citro di Battipaglia e Alessandro Cipressa di Lecce, quarto ufficiale Marco Piccinini di Forlì.