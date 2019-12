Pescara-Trapani, per Zauri c'è una sola parola d'ordine: "Vincere"

Conto alla rovescia per la partita casalinga del Pescara che domenica 22 dicembre alle ore 15 ospiterà il Trapani allo stadio Adriatico “Cornacchia”. Mister Luciano Zauri non ha dubbi:

“Giocando in casa dobbiamo assolutamente vincere, ma non è mai scontato - ha detto oggi in conferenza stampa - Il Trapani viene da un cambio di allenatore e ciò comporta sempre una scossa, se non sul piano tecnico sicuramente in termini di atteggiamento. Sarà una battaglia, anche per le caratteristiche di mister Castori che dà questa impronta. Cosa mi aspetto sul piano tattico? Un 4-4-1-1 o un 5-3-2, i moduli che porta in campo più frequentemente, ma non so dirlo con certezza. In base al sistema di gioco che proporranno gli avversari ci regoleremo, magari cambierò qualcosa, almeno in fase di non possesso. Nel calcio bisogna pensare prevalentemente a se stessi, ma non trascurare la controparte”.