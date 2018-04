Pescara-Spezia, Pillon archivia il caso Crescenzi: "Ha capito la cazzata che ha fatto"

Domani non bisognerà commettere errori, e questo il tecnico lo sa bene: "Dovremo sbagliare il meno possibile e scendere in campo con convinzione e concentrazione. Non dobbiamo avere ansia, ma il pubblico dovrà aiutarci"