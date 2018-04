Pescara-Spezia: le pagelle dei biancazzurri

FIORILLO: Inoperoso e spettatore in campo per un'ora, senza però mai perdere la concentrazione. Nel finale un suo intervento risolutivo conferma l'importanza del ruolo che ricopre, affidato buon per noi in mani sicure. VOTO: 6,5

BALZANO: Non ha trovato grossi ostacoli sulla sua zona di competenza. Qualche affondo non proprio ficcante e diversi lanci imprecisi e affrettati. Volendo dirla tutta, la sua prova è accettabile ma tutt'altro che entusiasmante. VOTO: 6

CODA: Quando un difensore ricorre sistematicamente al fallo per fermare l'avversario dimostra limiti che non sempre possono essere tollerabili. La squalifica automatica che si è beccato a causa dell'ennesimo giallo è la giusta punizione. VOTO: 5

PERROTTA: Sul secondo gol preso, sia lui che il suo compagno di reparto si sono fatti trovare impreparati. La musica non cambia nemmeno cambiando gli interpreti (vedi Fornasier). Il voto personale è in linea con gli altri difensori. VOTO: 5

FIAMOZZI: Gioca a marce basse e a trazione posteriore. Poteva dare molto di più e preferisce stare sulla difensiva piuttosto che affondare i colpi. Condizionato forse dalla paura di sbagliare, senza pensare che, a volte, chi osa vince. VOTO: 5,5

MACHIN: L'uomo giusto al posto giusto. Anche in questa partita va vicino alla realizzazione, dimostrando una particolare predisposizione al gioco d'attacco. Torna molto utile al tridente e rappresenta una mina vagante molto pericolosa. VOTO: 7

BRUGMAN: Quando non subisce la pressione degli avversari e ha spazio e tempo per ragionare, diventa devastante. Peccato per quella clamorosa occasione sfumata nelle ultime battute di gara, ma va premiato anche senza gol. VOTO: 7

VALZANIA: Un leggero passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Non è detto però che debba farsi notare per forza solo quando tira in porta. Il suo compito di contenere e proteggere lo ha svolto diligentemente. VOTO: 6,5

FALCO: Ha speso tanto, forse troppo, in funzione al suo attuale stato di forma. Sta però crescendo progressivamente e presto troverà il ritmo partita. In questo rush finale è tra i candidati a fare la differenza. VOTO: 6,5

CAPONE (dal 46'): Il giovanotto si è smarrito, inutile negarlo. Sbaglia spesso anche le giocate più semplici. Un'involuzione preoccupante che si può risolvere solo Pillon, lavorando sulla testa del giocatore. VOTO: 5

PETTINARI: Si procura il penalty che spiana la strada al Pescara e a Mancuso. Stavolta non è lui il rigorista, visti i precedenti. Bocciatura o scaricabarile ? Poco importa. Lui conclude la gara con la maglietta sudata. E la sua dose di applausi. VOTO: 6,5

MANCUSO: Il genio di Leonardo. In questa partita memorabile c'è tutto quello che un attaccante può offrire. Tiro dagli undici metri calciato con forza e precisione. Secondo gol paragonabile ad un colpo da biliardo e perla finale che è un concentrato di bellezza e spettacolo. VOTO: 8

PILLON: Vola basso e fa bene. I suoi ragazzi sono scesi in campo decisi e senza paure. Questo successo lo aiuta nel preparare la delicata sfida di Terni con maggiore tranquillità. È l'uomo della Provvidenza. VOTO: 7