Pescara-Spezia: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Nuova partita per i biancazzurri di Luciano Zauri tra le mura amiche: per l'ottava di campionato (dopo la vittoria esterna ad Ascoli) il Delfino ospita oggi pomeriggio lo Spezia allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.

Pescara-Spezia: la cronaca

La gara è cominciata. Pronti via, al 1' Machin prova subito il calcio piazzato dal vertice sinistro dell'area, ma la sfera termina sul fondo. All'8' viene assegnato un corner al Pescara: nulla di fatto dai successivi sviluppi. Al 9' ci prova dal limite Matteo Ricci, ma il tiro è impreciso.

Al 15' Brunori beneficia di un lancio lungo e si sforza di salvare il pallone dal fondo, ma regala un fallo laterale alla difesa ospite. Al 23' Machin porta in vantaggio i biancazzurri con una conclusione bassa nell'angolino che viene calciata dal limite!

Al 40' grande occasione per il Delfino: Masciangelo crossa dalla sinistra per Busellato che si inserisce in area e, da buona posizione, non inquadra di poco lo specchio della porta. Il primo tempo termina sul risultato di 1-0.

Nella ripresa, al 3' Bidaoui ottiene un calcio d'angolo ma, sugli sviluppi, la retroguardia pescarese allontana. Al 10' gli spezzini fanno partire un cross dal fondo in favore di Bartolomei, che però non riesce ad arrivare di testa sul pallone.

Pescara-Spezia: il tabellino

PESCARA (3-5-1-1): Kastrati; Drudi, Campagnaro, Scognamiglio; Zappa, Busellato, Memushaj, Machin, Masciangelo; Galano; Brunori. A disp.: Farelli, Sorrentino, Ciofani, Del Grosso, Bettella, Vitturini, Bruno, Ingelsson, Palmiero, Borrelli, Cisco, Maniero, Di Grazia. All. Zauri

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Terzi, Capradossi, Ramos; Mora, Matteo Ricci, Bartolomei; Federico Ricci, Gyasi, Bidaoui. A disp.: Krapikas , Desjardins, Ferrer, Erlic, Maggiore, Benedetti, Burgzorg, Mastinu, Ragusa, Gudjohnsen. All. Italiano

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli

Reti: Machin 23' pt