DIRETTA | Pescara Spezia: la cronaca della partita allo stadio Adriatico - Cornacchia

Il Pescara è obbligato a vincere per sperare di avvicinarsi alla zona promozione diretta, dopo la sconfitta contro il Benevento.

PRIMO TEMPO

Al 2' sinistro al volo di Mora che manca lo specchio della porta.Al 4' su un contrasto fortuito Gravillon resta infortunato a terra. Al 9' su un cross Monachello tenta una rovesciata al centro dell'area in modo irregolare. Punizione per lo Spezia. Al 16' Campagnaro ammonito per un fallo su Crimi. Al 19' gol del Pescara: su cross di Marras colpo di testa di Memushaj che appoggia su Mancuso che da sottoporta insacca: 1-0 per il Pescara. Al 22' conclusione di Gravillon che non impensierisce Lamanna.

Al 25' ancora Mancuso con una conclusione da pochi metri, debole fra le braccia del portiere dello Spezia. Un minuto dopo destro di Ricci da circa 20 metri alto sopra la traversa del Pescara. Al 34' conclusine di Mora dal limite dell'area forte e centrale, Fiorillo respinge con i pugni.

Al 39' ammonito Bruno del Pescara. Al 41' ammonito Da Cruz dello Spezia per un fallo a gamba tesa. Al 43' Monachello si gira in area e guadagna un calcio d'angolo per deviazione di Crivello. Sugli sviluppi colpo di testa di poco alto di Scognamiglio. Finisce il primo tempo dopo 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

Al 48' punizione per il Pescara. Monachello non centra la porta. Al 56' il Pescara non concretizza un'azione in area con Mancuso e Gravillon. Al 59' raddoppio del Pescara: su calcio d'angolo Crecco di testa insacca all'incrocio del pali: 2-0 per il Pescara. Sostituzione per lo Spezia: esce Pierini entra Okereke. Al 61' due occasioni di fila per lo Spezia: prima Okereke conclude a colpo sicuro di testa, grande parata di Fiorillo, pochi secondi dopo Mora da pochi metri sbaglia di poco.

Al 62' ammonito Marras, già diffidato salterà il prossimo match. Al 64' fallo di Da Cruz e seconda ammonizione per il giocatore dello Spezia: esplusione. Al 65' entra Perrotta esce Campagnaro, al 69' conclusione alta di Marras. Al 74' entra Menegoni esce Bruno, al 77' esce Crimi per lo Spezia entra Maggiore.

All'81' per lo Spezia esce Ricci entra Mastinu. All'82' esce Mancuso entra Del Sole. Un minuto dopo Okereke impegna nuovamente Fiorillo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sul contropiede Marras arriva in area ma calcia addosso al portiere ligure.All'85 Monachello in area un tiro a giro che esce di poco a lato. Un minuto dopo ancora Monachello dalla destra di piatto desto, parata di Lamanna. All'87' brutto infortunio per Mastinu che esce in barella. Finisce il match al 95', Pescara Spezia 2-0.

PESCARA ( 4-3-1-2) Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Gravillon; Memushaj, Bruno, Crecco; Marras; Monachello , Mancuso. All Pillon

A disposizione Kastrati, Del Grosso, Perrotta, Bettella, Pinto, Melegoni, Del Sole, Antonucci, Bellini, Sottil

SPEZIA ( 4-3- 3 ) Lamanna; De Col, Terzi, Crivello, Augello; Crimi, Ricci, Mora; Pierini, Galabinov, Da Cruz. All.Marino

A disposizione Manfredini, Vignali, Maggiore Okereke, Barone, Mastinu, Bartolomei, De Francesco, Erlic, Acampora.

Arbitro : Marinelli di Tivoli