Anche il Pescara giocherà senza pubblico, gare a porte chiuse in Serie B

Gare a porte chiuse in Serie B fino al 3 aprile in seguito alle prescrizioni imposte dal Dpcm del 4 marzo 2020. Lo ha comunicato la Lega B. Di conseguenza, anche il Pescara giocherà senza pubblico tutte le prossime partite, sia in casa che in trasferta. Stadi interdetti agli spettatori, e biancazzurri che dovranno rinunciare al supporto dei loro tifosi praticamente per un mese.

Le società sono invitate a "effettuare, a mezzo del proprio staff sanitario, i controlli opportuni idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori", e ad "attenersi scrupolosamente al rispetto delle raccomandazioni igenico-sanitarie di cui all’allegato 1 del Dpcm del 4 marzo 2020".