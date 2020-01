Trasferta di massa dei tifosi granata per Pescara-Salernitana

Arriveranno in massa a Pescara i tifosi della Salernitana per la partita di Serie B che si giocherà allo stadio Adriatico-Cornacchia domenica alle ore 15.

Come riferisce SalernoToday, sono stati infatti già venduti oltre 500 biglietti.

A questo punto se dovessero essere venduti tutti i 741 biglietti a disposizione potrebbe essere concessa tutta la curva sud dell'Adriatico-Cornacchia ai tifosi campani.