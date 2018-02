Pescara-Salernitana, le informazioni sui prezzi dei biglietti

E' partita la vendita dei biglietti per Pescara-Salernitana, in programma sabato 10 febbraio, con inizio alle ore 15, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. I biglietti possono essere acquistati sia on line, seguendo le indicazioni riportate sulla pagina ufficiale del Delfino, sia presso i punti vendita Listicket abilitati sul territorio nazionale.

Presenti due punti vendita ufficiali con seguenti orari:

Biglietteria Copybetservice: da Lunedì a Venerdì 10-13 e 16-20. Sabato Chiuso.

Botteghino Stadio: solo Sabato, dalle 10 fino al termine del primo tempo).

PREZZI

CURVA NORD – Intero 12 euro ridotto 9 euro

– Intero 12 euro ridotto 9 euro CURVA SUD – Intero 12 euro ridotto 9 euro

– Intero 12 euro ridotto 9 euro TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – Intero 17 euro ridotto 12 euro

– Intero 17 euro ridotto 12 euro TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – Intero 25 euro ridotto 18 euro

– Intero 25 euro ridotto 18 euro TRIBUNA MAJELLA LATERALE – Intero 32 euro ridotto 22 euro

– Intero 32 euro ridotto 22 euro TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – Intero 45 euro ridotto 32 euro

– Intero 45 euro ridotto 32 euro POLTRONISSIME e VIP – Intero 80 euro ridotto 55 euro

RIDUZIONI

Donne

Over 60

Under 18

Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (ANMIC, ANMIG, ANMIL, ENS, UNMS)

SETTORE OSPITI – 15 euro tariffa unica

Per la gara in oggetto, nonostante l’indice di alto rischio, NON è obbligatoria l’esibizione della tessera del tifoso per l’acquisto dei biglietti. Permane l’obbligo per i residenti nella Regione Campania di acquistare solo tagliandi del settore ospiti.