Pescara calcio Stadio / Viale V. Pepe, 41

Pescara-Salernitana, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Scatta il conto alla rovescia per la gara tra biancazzurri e campani che si giocherà domenica 19 gennaio all'Adriatico (fischio d'inizio ore 15). Ecco quanto costano i tagliandi e come bisogna fare per acquistarli