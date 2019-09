Il Pescara in ritiro fino alla partita contro il Crotone

Dopo la sconfitta rimediata a Cittadella, scattano le prime misure in casa Pescara. È stato infatti stabilito il ritiro di tutta la squadra all'Ekk Hotel in attesa della prossima sfida di campionato che vedrà i biancazzurri ospitare il Crotone. Il ritiro è cominciato nel tardo pomeriggio di oggi dopo il rientro in Abruzzo.

Questa mattina i ragazzi di Zauri si sono allenati sul comunale di Grantorto (Padova): chi è sceso in campo nella partita di ieri sera ha svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato lavoro di forza.

Continuano il loro personale percorso di recupero Marafini, Tumminello, Celli, Bruno, Palmiero e Kastrati. È invece in attesa di esami strumentali Antonio Balzano, uscito anzitempo dalla sfida con il Cittadella per una distorsione al ginocchio sinistro. Domani è in programma una seduta allo stadio Adriatico, che avverrà a porte chiuse.