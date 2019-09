Serie B: Pescara-Pordenone 4-2, prima vittoria stagionale per i biancazzurri

Partita dalle mille emozioni, all'Adriatico, per l'esordio stagionale del Pescara tra le mura amiche: la gara contro il Pordenone finisce 4-2 dopo che i ragazzi di Zauri, inizialmente avanti per 1-0, si erano fatti rimontare dai friulani terminando il primo tempo sull'1-2.

Nella ripresa, però, i biancazzurri sono scesi in campo con tutt'altra tempra, conquistando prima il pareggio e poi il doppio vantaggio che ha regalato loro la vittoria, grazie alle marcature di Tumminello e Palmiero.

Bilancio, dunque, positivo per la seconda di campionato dopo la sconfitta patita a Salerno otto giorni fa. Da rilevare anche un rigore per parte (Galano e Chiaretti) nonché la presenza, in tribuna Maiella, del sindaco Carlo Masci.