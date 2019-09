Pescara-Pordenone: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Pescara-Pordenone: la cronaca del primo tempo

Buonasera a tutti dallo Stadio Adriatico. Tra pochi minuti avrà inizio la partita tra Pescara e Pordenone. Si tratta dell'esordio stagionale per i biancazzurri di Zauri tra le mura amiche: per la seconda di campionato (dopo la sconfitta patita a Salerno otto giorni fa) il Delfino ospita dunque la squadra di Tesser. Al 1' c'è già un calcio di rigore per il Pescara: Galano atterrato in area da De Agostini e Ayroldi indica il dischetto.

Ed è proprio Galano a incaricarsi della battuta del penalty: goal! Prima rete stagionale per l'attaccante, con il pallone che si insacca sotto l'incrocio alla destra di Bindi. Al 6' Machin, da poco tornato "a casa" dopo l'esperienza parmense, calcia una punizione che però sorvola la traversa.

Al 10' c'è il pareggio del Pordenone: al primo vero affondo degli ospiti, sulla corta respinta della difesa abruzzese arriva Gavazzi che si impadronisce della sfera quasi al limite, beffando Fiorillo.

In tribuna Maiella arriva anche il sindaco Carlo Masci. Brivido Almici al 18' con un tiro di poco alto sopra la traversa. Al 25' Masciangelo crossa al centro dell'area, ma nessun compagno raccoglie il suo interessante spunto.

Al 36' ci prova Di Grazia, ma il pallone termina sul fondo. Stesso discorso, un minuto più tardi, per il tentativo di Machin da fuori area. I ragazzi di Zauri sembrano avvolti da un torpore che non li porta a reagire concretamente. Di fatto, dopo aver subito la rete dell'1-1, i biancazzurri si sono fermati.

Al 42' si fa vedere l'ex Monachello, al quale viene fischiato un fallo in attacco. Al 44' il Pordenone si aggiudica un rigore dopo un tocco di mano di Scognamiglio, che viene anche ammonito. Sul dischetto va un altro ex, Chiaretti, ed è 2-1 per i friulani, che vanno così al riposo dopo aver ribaltato il risultato iniziale.