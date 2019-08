Pescara-Pordenone, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Dopo la sconfitta all'esordio stagionale in Serie B del Pescara contro la Salernitana in trasferta, i biancazzurri di mister Luciano Zauri cercheranno l'immediato riscatto domenica prossima in casa contro il Pordenone.

La società Delfino Pescara 1936 ha ufficializzato i prezzi dei biglietti per assistere alla partita che si giocherà allo stadio Adriatico-Cornacchia domenica 1 settembre alle ore 18.

I tagliandi saranno in vendita dalle ore 10 di domani, martedì 27 agosto su circuiti Listicket e con possibilità di acquisto anche on-line attraverso la pagina ufficiale Pescara Calcio o nell'official store Pescara Calcio di via Carducci 69. Apertura del botteghino dello stadio Adriatico (lato nord) previsto per il giorno gara.

Questo, nel dettaglio, il costo dei vari biglietti:

CURVA NORD – intero 12 euro

CURVA NORD – ridotto 9 euro

CURVA SUD – intero 12 euro

CURVA SUD – ridotto 9 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 18 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – ridotto 13 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – ridotto 18 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 34 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – ridotto 24 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 48 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – ridotto 34 euro

POLTRONISSIMA – intero 90 euro

POLTRONISSIMA – ridotto 63 euro

SETTORE OSPITI