Verso Pescara-Pordenone, le ultime dagli allenamenti [FOTO]

Il Pescara prosegue la preparazione in vista della sfida casalinga con il Pordenone in programma domenica 1° settembre. Ieri doppia seduta atletica per i biancazzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Qui di seguito il report dell'allenamento:

lavoro differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Davide Vitturini (affaticamento al quadricipite), Luca Crecco (lesione retto femorale) e Simone Farelli (edema adduttori)

terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sinistra) e Antonio Balzano (distorsione alla caviglia)

Oggi è prevista una seduta pomeridiana sempre al Delfino Training Center, al termine della quale Cristiano Del Grosso incontrerà i giornalisti per fare il punto della situazione.