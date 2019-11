Pescara-Pisa 3-0 | Biancazzurri nettamente superiori... nonostante un rigore sbagliato

3 goal, di cui uno nel primo tempo e due nella ripresa, permettendosi anche il "lusso" di un rigore sbagliato dopo appena 20 minuti di gioco. È questo il film di Pescara-Pisa, che i biancazzurri hanno chiuso sul rotondo risultato di 3-0 nella "splendida" cornice di uno stadio Adriatico privo, tuttavia, del pienone.

Pescara-Pisa: la cronaca

Al 2' Marconi si impossessa della sfera sottraendola a Bettella e prova la botta con il destro, ma Kastrati si oppone mandando in angolo. Al 13’ Busellato serve Galano e quest'ultimo calcia con il sinistro, ma la sua conclusione è centrale e viene neutralizzata da Gori senza troppi problemi.

Al 14' ecco il vantaggio del Delfino con un'incocciata di Borrelli che la butta dentro, sfruttando appieno un corner battuto da Memushaj! Cambia dunque il risultato dopo neanche un quarto d'ora: Pescara-Pisa 1-0.

Il rigore per i padroni di casa assegnato al 20' fa ben sperare in un "volo" dei ragazzi di Zauri: Bettella viene messo giù da Marconi e Sozza indica il dischetto. È Galano a incaricarsi di trasformare il penalty... ma il portiere para! Clamorosamente sciupata l'occasione del raddoppio, troppo debole il tiro che il giocatore ex Foggia ha indirizzato alla destra di Gori.

Al 29' anche Memushaj spreca perché, tutto solo davanti a Gori, finisce per "consegnare" la sfera a Benedetti. Nel finale del primo tempo, il Pisa mette paura due volte ai biancazzurri: al 42' con un impreciso Marconi al volo e al 47' con Fabro che penetra in area ritrovandosi a tu per tu con Kastrati, ma fortunatamente entrambe le azioni sono prive di brutte conseguenze. Si va al riposo sull'1-0.