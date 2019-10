Pescara-Pisa, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Sono disponibili da oggi, lunedì 28 ottobre, i biglietti per assistere alla partita tra Pescara e Pisa in programma all'Adriatico sabato 2 novembre, con fischio d'inizio alle ore 15, in occasione dell'11a giornata della Serie B.

È possibile acquistare i tagliandi sui circuiti di vendita Listicket, sulla pagina ufficiale del Pescara Calcio e all'Official Store di via Carducci 69. È inoltre prevista l’apertura del botteghino sul lato curva nord dello stadio il giorno stesso della gara.

Pescara-Pisa, i prezzi dei biglietti: