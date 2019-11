Vigilia di Pescara-Pisa, ecco le ultime dagli allenamenti

Conto alla rovescia per i biancazzurri in vista della gara interna con il Pisa in programma sabato 2 novembre alle ore 15 nello stadio Adriatico.

Ieri allenamento pomeridiano al Delfino Training Center. Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto. Percorso differenziato e terapie per Hugo Campagnaro e Luca Palmiero; terapie per Ivajlo Čočev, Alessandro Celli, Grigoris Kastanos e Vincenzo Fiorillo; ha terminato la seduta anzitempo Riccardo Maniero; a riposo Andrea Marafini (stato febbrile); fuori sede Marco Tumminello e Antonio Balzano.

Stamattina si è tenuta una seduta di allenamento a porte chiuse, sempre al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.