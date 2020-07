Pescara-Perugia, ecco le formazioni ufficiali per la prima partita di mister Sottil

Pescara-Perugia, tutto pronto allo stadio Adriatico-Cornacchia per la prima partita in panchina del nuovo allenatore biancazzurro, Andrea Sottil, che è stato chiamato a sostiuire l'esonerato Nicola Legrottaglie.

Sia Sottil che l'ex Serse Cosmi hanno ufficializzato le formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto.

Questi i 22 calciatori scelti dai 2 tecnici per il fischio d'inizio:

PESCARA: Fiorillo, Balzano, Drudi, Bettella, Zappa, Memushaj, Busellato, Palmiero, Galano, Maniero, Pucciarelli.

Allenatore Andrea Sottil.

PERUGIA: Vicario, Rosi, Carraro, Mazzocchi, Iemmello, Dragomir, Nicolussi, Falasco, Di Chiara, Rajkovic, Melchiorri.

Allenatore: Serse Cosmi.