Pescara-Perugia, la cronaca della partita dello stadio Adriatico [DIRETTA]

Il Pescara cerca riscatto questa sera allo stadio Adriatico-Cornacchia dopo la sconfitta patita venerdì scorso a Cremona.

In panchina siede il nuovo allenatore Andrea Sottil che già da questa partita contro il Perugia è chiamato ad allontanare i biancazzurri dalla zona calda della classifica.

La prima notizia è l'esclusione eccellente dalla squadra di Valeri Bojinov, poi Sottil a differenza del 4-4-2 di Legrottaglie propone un 4-3-2-1 con il ritorno tra i titolari di Palmiero.

LA CRONACA: PESCARA-PERUGIA 1-0

Primo Tempo

I primi minuti di gioco sono di studio senza che nessuna delle 2 squadre provi ad affondare ma il predominio territoriale è dei biancazzurri sui quali sembra avere fatto effetto il lavoro mentale di Sottil. Ma al nono sono gli umbri ad andare per primi alla conclusione con un sinistro da fuori area di Carraro che finisce a lato dopo un cross di Mazzocchi respinto con i pugni da Fiorillo. Di contro, subito dopo, il primo calcio d'angolo è per i ragazzi di Sottil.

All'11' la scossa: Pescara in vantaggio con uno splendido sinistro di Galano, un tracciante che si infila all'incrocio dei pali. Ma la gioia per il vantaggio rischia di durare solo 2 minuti con il palo preso in pieno da Iemmello con un colpo di testa. Nuovo brivido sul sussegunte calcio d'angolo con Carraro che tutto solo manda alto sulla traversa un facile colpo di testa.

Al 18' Galano lanciato perfettamente verso la porta da un assist di Pucciarelli si divora il gol del raddoppio chiudendo troppo il sinistro.

TABELLINO

PESCARA: Fiorillo, Balzano, Drudi, Bettella, Zappa, Memushaj, Busellato, Palmiero, Galano, Maniero, Pucciarelli.

Allenatore Andrea Sottil.

PERUGIA: Vicario, Rosi, Carraro, Mazzocchi, Iemmello, Dragomir, Nicolussi, Falasco, Di Chiara, Rajkovic, Melchiorri.

Allenatore: Serse Cosmi.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Lecce.

RETE: 11' Galano