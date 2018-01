C'è Pescara-Perugia, ecco i convocati: Zampano lascia il ritiro, non ci sarà

Sono 21 i biancazzurri convocati dall’allenatore Zdenek Zeman, per la gara Pescara-Perugia in programma stasera alle ore 20.30 presso lo Stadio Adriatico di Pescara.

1 FIORILLO Vincenzo

Vincenzo 36 SAVELLONI Luca

Luca 3 BALZANO Antonio

Antonio 21 CAMPAGNARO Hugo

Hugo 2 CRESCENZI Alessandro

Alessandro 13 CODA Andrea

Andrea 15 ELIZALDE Edgard

Edgard 27 MAZZOTTA Antonio

Antonio 23 PERROTTA Marco

Marco 16 BRUGMAN Gaston

Gaston 30 CARRARO Marco

Marco 33 COULIBALY Mamadou

Mamadou 8 KANOUTE’ Franck

Franck 14 VALZANIA Luca

Luca 35 BAEZ Jaime

Jaime 29 CAPONE Christian

Christian 32 CAPPELLUZZO Pierluigi

Pierluigi 17 PETTINARI Stefano

Stefano 7 MANCUSO Leonardo

Leonardo 19 COCCO Andrea

Andrea 9 YAMGA Kevin

La Delfino Pescara 1936 ha comunicato poco fa di aver autorizzato Francesco Zampano, in accordo con l’allenatore Zdenek Zeman, a lasciare il ritiro. Il giocatore non sarà di conseguenza inserito nella lista dei tesserati che disputeranno l’incontro di questa sera. Non vengono precisate le ragioni dell'abbandono, ma si presume che tale decisione possa essere legata all'imminente partenza di Zampano con destinazione Udinese.