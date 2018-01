Pescara-Perugia 0-2 | Kouan e Di Carmine stendono il Delfino

Finisce come all'andata, cioè con la vittoria del Grifone. Nella 23a giornata del campionato di Serie B il Pescara perde 0-2 contro il Perugia. Gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo, al 26', con un colpo di testa di Kouan e raddoppiano nella ripresa, all'89', con Di Carmine. Da sottolineare, che per la prima volta in Italia, nel riscaldamento il Pro Gamer Pescara calcio Mattia Cordella NastiXz 11 ha fronteggiato il Pro Gamer del Perugia calcio Elia Rugini con la maglia Ruggio 30 in una partita di Fifa 18 trasmessa sul maxischermo dello stadio. In classifica i biancazzurri rimangono a 31 punti, mentre il Perugia sale a 30. Il prossimo turno prevede la trasferta a Frosinone.

Il tabellino

Pescara: Fiorillo, Crescenzi, Campagnaro, Perrotta, Mazzotta; Valzania, Carraro, Brugman (C); Mancuso, Pettinari (53’ Cappelluzzo), Capone (62’ Baez). A disposizione: Savelloni, Balzano, Kanoutè, Yamga, Coda, Elizalde, Cocco, Coulibaly. Allenatore: Zeman.

Perugia: Nocchi; Volta, Dellafiore, Belmonte; Del Prete (C) (84’ Gustafson), Kouan, Colombatto, Bandinelli, Pajac; Cerri (72’ Bonaiuto), Di Carmine (91’ Terrani). A disposizione: Santopadre, Monaco, Dossena, Bianco, Germoni. Allenatore: Breda.

Reti: 26’ Kouan, 89’ Di Carmine

Ammoniti: 48’ Perrotta, 76’ Cappelluzzo (PE), 48’ Volta, 74’ Kouan, 83’ Pajac (PR)

Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce.

Assistenti: Giuseppe Borzomì di Torino e Vito Mastrodonato, quarto ufficiale Eugenio Abbattista entrambi della sezione di Molfetta.