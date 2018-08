Continuano gli allenamenti del Pescara: partitella in famiglia per i biancazzurri

Partitella in famiglia per il Pescara, con 4 formazioni totali miscelate tra primo e secondo tempo. In goal Monachello e Cocco; fermo Kastrati per sintomi influenzali; terapie per Crecco e Palazzi e lavoro differenziato per Del Grosso

Primo tempo:

Fiorillo, Campagnaro, Perrotta, Elizalde, Ciofani, Proietti, Brugman, Memushaj, Antonucci, Marras, Monachello



Scuccimarra, Gravillon, Scognamiglio, Balzano, Fornasier, Kanoute, Machin, Mancuso, Capone Cocco Melegoni



Goal: Monachello, Cocco

Secondo tempo:

Scuccimarra, Perrotta, Campagnaro, Elizalde, Ciofani, Proietti, Memushaj, Ventola, Antonucci, Marras, Monachello



Galano, Scognamiglio, Gravillon, Balzano, Fornasier, Kanoutè, Machin, Melegoni, Cocco, Capone, Mancuso