Verso Pescara-Parma: le ultime dagli allenamenti

Doppia seduta di allenamento per i biancazzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, in vista del prossimo impegno di campionato con il Parma, in programma sabato 10 marzo, alle ore 15, presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”.

Lavoro tattico al mattino, partitelle a campo ridotto nel pomeriggio. Differenziato per Cesare Bovo e Mattia Proietti. Terapie per Hogo Campagnaro.

Domani (9 marzo) è prevista una seduta di allenamento al mattino, a porte chiuse, presso lo stadio Adriatico. A seguire si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Massimo Epifani, alle ore 12 in sala stampa.