Coppa Italia: Pescara-Mantova 3-2, il Delfino accede al terzo turno

Si conclude 3-2 il match tra Pescara e Mantova disputato stasera all'Adriatico e valido per la seconda giornata della Coppa Italia 2019/2020. Decisivo il goal siglato da Ventola allo scadere. In virtù di questo risultato, i biancazzurri di Zauri accedono al terzo turno, dove affronteranno l’Empoli.

Pescara-Mantova, i goal

Apre le marcature al 13' Tumminello che, atterrato in piena area di rigore, si ritrova l'onere di battere un penalty: Adorni, spiazzato, si butta a sinistra e viene trafitto dal rasoterra del giocatore del Delfino. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa bastano 4 minuti agli ospiti per pareggiare: Guccione entra in area e fredda capitan Fiorillo con un micidiale diagonale. I padroni di casa non ci stanno e al 33' tornano in vantaggio con il neo entrato Di Grazia: Adorni non può nulla di fronte al perfetto diagonale dell'ex catanese, ed è 2-1.

I brividi e le emozioni si appropriano sempre più di questa partita, e al 43' Tremolada agguanta il 2-2 superando a distanza ravvicinata l'estremo difensore abruzzese. Sembra finita, e invece no: al 45' Ventola mette in ghiaccio la vittoria firmando il definitivo 3-2 con un ottimo inserimento centrale.