Pescara-Mantova, i prezzi dei biglietti per la partita di Coppa Italia

Il Pescara targato Luciano Zauri si prepara al primo impegno ufficiale della stagione 2019/2020.

I biancazzurri scenderanno in campo allo stadio Adriatico-Cornacchia domenica sera, 11 agosto, alle ore 20:30 contro il Mantova per la Coppa Italia.

La società Delfino Pescara ha ufficializzato i prezzi dei biglietti per assistere alla partita.

I tagliandi saranno in vendita a partire dalle ore 16 di martedì 6 agosto in tutti i punti o circuiti di vendita listicket e nel The Official Store Pescara Calcio di via Carducci.

Questi, nel dettaglio, i prezzi dei biglietti suddivisi per settore: