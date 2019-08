Pescara, lunedì 19 agosto Leo Junior e le vecchie glorie biancazzurre per la presentazione di "Poveri ma belli"

Saranno presenti Leo Junior ed altri campioni della storia biancazzurra lunedì 19 agosto a Pescara per la presentazione del libro "Poveri ma belli" di Lucio Biancatelli. Appuntamento allo stabilimento "La croce del sud" in via della Riviera 21 a partire dalle 18.30.

Il volume racconta la storia e gli aneddoti riguardanti il Pescara di Galeone e la sua cavalcata vincente che ha portato l'allenatore ed i suoi giocatori ad essere delle pietre miliari nella storia del Delfino.