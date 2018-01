Pescara calcio Stadio / Viale Pepe, 41

Pescara-Lugano 3-1, va al Delfino l'amichevole di lusso contro gli elvetici

In vantaggio i biancazzurri nella prima frazione con Baez, nella ripresa Mancuso con una doppietta e Sabbatini completano il tabellino dei marcatori. Sabato 20 gennaio si torna in campo per la trasferta di campionato a Foggia