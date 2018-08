Serie B: Pescara-Livorno, le informazioni sui costi dei biglietti

Tutto pronto per la gara tra Pescara e Livorno in programma il 2 settembre alle ore 18 presso lo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. I biglietti possono essere acquistati On-line sulla pagina ufficiale del Delfino e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia, nonche’ presso l’Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69.

Costo biglietto:

CURVA NORD – intero 12 euro ridotto 9 euro

CURVA SUD – intero 12 euro ridotto 9 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 17 euro ridotto 12 euro

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25 euro ridotto 18 euro

TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 32 euro ridotto 22 euro

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 45 euro ridotto 32 euro

POLTRONISSIME e VIP – intero 80 euro ridotto 55 euro

SETTORE OSPITI – tariffa unica 15 euro (nessuna limitazione TDT)

Riduzioni: