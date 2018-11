Lancio di bengala durante la partita con il Pescara, multato il Lecce

Il giudice sportivo ha inflitto una sanzione al Lecce per il lancio di bengala e fumogeni nel corso della partita di Serie B contro il Pescara che si è disputata lunedì sera allo stadio Adriatico-Cornacchia.

Come si legge nel comunicato ufficiale del giudice sportivo, sono stati lanciati in totale 12 bengala e un fumogeno.

Nello specifico, i sostenitori giallorossi, nel corso della gara di calcio, «hanno lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria sette bengala e un fumogeno».

Inoltre, hanno «lanciato nel recinto di giuoco cinque bengala». Per queste ragioni è stata decisa un'ammenda di 10mila euro, attenuata dal fatto che la società ha «concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza».

Poi gli scrontri tra le tifoserie sono proseguiti anche nella zona dell'ingresso della Circonvallazione a Francavilla al Mare con anche un incendio domato dai vigili del fuoco.

Cinquemila euro di multa invece per il Pescara a titolo di responsabilità oggettiva, «per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le sollecitazioni dell'arbitro al capitano e del quarto ufficiale ai dirigenti della squadra».