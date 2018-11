Pescara-Lecce: la cronaca live della partita allo stadio Adriatico [DIRETTA]

Tutto pronto allo Stadio Adriatico per la sfida tra Pescara e Lecce.

Pescara-Lecce: la cronaca

Pescara subito in vantaggio con Mancuso di testa su assist di Memushaj dopo appena due minuti dal fischio d'inizio! Taglio forte dell'attaccante sul primo palo che regala al Delfino l'1-0.

Al 21' arriva il raddoppio dei padroni di casa: calcio d'angolo di Memushaj e tocco vincente di Gravillon con il destro a incrociare.

Negli ultimissimi minuti del primo tempo il Lecce accorcia le distanze: tap in vincente di Palombi a porta vuota e si va negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Nella ripresa, il Pescara si ritrova in superiorità numerica al 52' dopo l'espulsione di Calderoni per doppia ammonizione. Incredibile al 67': con un'incocciata micidiale Tabanelli, ben servito da Fiamozzi, indirizza il pallone lì dove Fiorillo non può arrivare, agguantando così il 2-2!

Gli ospiti, intanto, rimangono in 9 al 76' per un'altra espulsione: è Meccariello a tornare anzitempo negli spogliatoi dopo il secondo cartellino giallo.

All'88', quando ormai le speranze sembravano finite, Del Sole sale in cattedra e con un gran sinistro fredda Vigorito siglando il 3-2!!! Al 95' ancora Del Sole segna il definitivo 4-2!