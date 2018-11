Pescara-Lecce, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 5 novembre

Sono ancora in vendita i biglietti per assistere a Pescara-Lecce, partita di Serie B che il Delfino giocherà in casa lunedì 5 novembre: appuntamento alle ore 21 nello stadio adriatico Giovanni Cornacchia.

Tagliandi disponibili On-line sulla pagina ufficiale www.pescaracalcio.com e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia, oltre che a The Official Store Pescara Calcio, in via Carducci 69, e al botteghino dello stadio il giorno stesso della gara.

Costo biglietto:

CURVA NORD – intero 12 euro ridotto 9 euro

– intero ridotto CURVA SUD – intero 12 euro ridotto 9 euro

– intero ridotto TRIBUNA ADRIATICA LATERALE – intero 17 euro ridotto 12 euro

– intero ridotto TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 25 euro ridotto 18 euro

– intero ridotto TRIBUNA MAJELLA LATERALE – intero 32 euro ridotto 22 euro

– intero ridotto TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 45 euro ridotto 32 euro

– intero ridotto POLTRONISSIME e VIP – intero 80 euro ridotto 55 euro

e – intero ridotto SETTORE OSPITI € 15 – Chiusura vendite ospiti: 4/11/2018 ore 19;

– Chiusura vendite ospiti: Limitazione TDT per settore ospiti: nessuna;

Ulteriori limitazioni vendita tagliandi ospiti: nessuna.

Riduzioni: