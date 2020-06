Il Pescara torna in campo ed affronta la Juve Stabia: la cronaca del match [DIRETTA]

Tutto pronto per la ripresa ufficiale del campionato di Serie B per il Pescara che affronta la Juve Stabia in uno stadio Adriatico / Cornacchia vuoto per l'emergenza Coronavirus. Sistemato il manto erboso che nelle ultime settimane mostrava segni di cedimento.

PRIMO TEMPO

Inizia il match. Dopo 2' prima occasione per la Juve Stabia: tiro che finisce fuori. Al 7' su una ripartenza Memushaj conclude fuori con un rasoterra dalla fascia sinistra dell'area. La Juve Stabia sembra controllare il gioco ed il Pescara punta per ora sulle ripartenze: le squadre si studiano. Al 20' calcio di punizione di Calò: Fiorillo manda in angolo. Al 24' bella azione e grande occasione del Pescara: Memushaj non riesce a concludere a rete un ottimo cross rasoterra di Zappa. Col passare dei minuti i biancazzurri prendono confidenza ed iniziano a creare gioco. Al 33' cartellino giallo per Zappa per un fallo su Germoni. Al 43' fallo di mano ed ammonizione per Drudi. Al 44' grande occasione per il Pescara: Memushaj prova a piazzare ma respinge il portere della Juve Stabia, palla sui piedi di Galano che però non riesce a centrare lo specchio della porta. Finisce 0-0 il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 2' calcio d'angolo per il Pescara: sugli sviluppi bella azione di Kastanos che si libera di diversi avversari in aria, ma poi calcia sull'esterno della rete. Pescara coraggioso e propositivo. Al 49' altro bello spunto in area del Pescara, bravo il poritere Provedel su un cross rasoterra di Zappa. Al 51' entra Masciangelo esce Drudi. Al 57' Pucciarelli approfitta di un errore della difesa e batte il portiere della Juve Stabia: 1-0 per il Pescara. Nella Juve Stabia doppio cambio: esce Canotto entra Elia, esce Di Fulvio entra Cissè. Al 60' ammonito proprio Cissè.Il Pescara prende il controllo del match. Al 65' esce Di Gennaro entra Di Mariano per la Juve Stabia. Al 67' altra buona occasione per il Pescara su calcio d'angolo, parata decisiva di Provedel. Al 69' conclusione fuori dal limite di Forte, palla alta sopra la traversa.

Al 71' raddoppio per il Pescara: Zappa blocca un cross di Masciangelo, stoppa di petto e segna: 2-0 per i biancazzurri. Al 75' esce Kastanos entra Melegoni, esce anche Pucciarelli entra Clemenza. Per la Juve Stabia esce Germoni entra Melara. Al 78' colpo di testa di Crecco che insacca alle spalle di Provedel: 3-0 per il Pescara. All82' conclusione dal limite di Galano: blocca il portiere dei campani. All'85' esce Galano entra Boininov. Esce anche Zappa ed entra Pavone. All'86' la Juve Stabia accordia le distanze con un tiro di controbalzo di Elia: 3-1 per il Pescara. Al 91' conclusione altissima sopra la porta di Busellato da circa 20 metri. Finisce il match al 94': 3-1 per il Pescara.



PESCARA: Fiorillo; Balzano, Bettella, Drudi, Crecco; Zappa, Busellato, Kastanos, Memushaj; Pucciarelli, Galano. A disposizione Alastra, Farelli, Bruno, Melegoni, Scognamiglio, Masciangelo, Del Grosso, Mane, Clemenza, Boijinov, Maniero, Borrelli

JUVE STABIA: Provedel; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni ; Calò, Mallamo; Bifulco, Di Gennaro, Canotto; Forte. A disposizione Russo, Allievi, Buchel, Calvano, Addae , Melara, Mastalli, Mezavilla, Cisse, Di Mariano, Elia