Pescara, problemi per mancato versamente Irpef? Sebastiani: "La società è tranquilla"

"Si tratta di Iva e non di Irpef, per una cifra che non è di 4,5 milioni ma di 3,5. Se fosse Irpef, avremmo subito anche una penalizzazione".

Così il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, intervistato dall'Ansa sulla notizia riportata da Il Messaggero riguardante il procedimento che avrebbe potuto determinare un sequestro per equivalente sui conti bancari di circa 4,5 milioni di euro, da parte della Guardia di Finanza, per un presunto mancato versamento dell'Irpef in compravendita di giocatori.