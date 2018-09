Pescara - Foggia, partita a rischio: niente biglietti per i tifosi della Capitanata

Niente biglietti per i tifosi residenti a Foggia. Il Prefetto Basilicata ha firmato l'ordinanza di divieto di vendita dei tagliandi per la partita di Serie B in programma sabato 22 settembre alle ore 15 all'Adriatico Cornacchia. Il divieto è esteso anche ai possessori della tessera del tifoso, e nel caso siano già stati acquistati dei tagliandi saranno annullati e rimborsati.