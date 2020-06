Pescara-Empoli, pareggio giusto al termine di una partita avara di emozioni

Pescara-Empoli finisce 1-1: è un pareggio giusto che giunge al termine di una partita avara di emozioni. I biancazzurri, come sempre agli ordini di Legrottaglie, hanno affrontato stasera all'Adriatico i toscani dell'ex allenatore Marino, riuscendo a riprendere il match dopo essere andati inizialmente in svantaggio. Tra gli ex della gara, anche il calciatore Mancuso (in campo dal 16' della ripresa).

Pescara-Empoli: la cronaca

Nel primo quarto d'ora le due squadre non si fanno particolarmente male anche se ci sono, da entrambe le parti, timidi tentativi di sbloccare il risultato. Al 19' arriva il vantaggio dell'Empoli, anzi no: l'arbitro, infatti, annulla una rete a Balkovec per fuorigioco.

Bisogna aspettare il secondo tempo perché maturi il primo goal. È infatti il 19' quando il neo entrato Ciciretti, dopo aver ricevuto palla da Mancuso, sigla l'1-0 grazie a uno splendido mancino a giro dai 25 metri su cui Fiorillo non può niente. I padroni di casa pareggiano al 31' con un rigore trasformato da Maniero e concesso a quest'ultimo dopo che Romagnoli lo aveva atterrato.

Il finale è molto combattuto, con le due formazioni che provano a vincerla, ma il punteggio non cambia: 1.1. Nel frattempo, per la precisione al 48' viene espulso per proteste dalla panchina Branduani, portiere in seconda dell'Empoli. Il Delfino sale a 38 punti e, tutto sommato, può ritenersi soddisfatto.

Pescara-Empoli: il tabellino

PESCARA (4-4-2): Fiorillo; Balzano, Drudi, Scognamiglio, Crecco; Zappa (dal 26' st Pucciarelli), Busellato (dal 47' st Melegoni), Kastanos (dal 26' st Clemenza), Memushaj; Maniero (dal 40' st Bojinov), Galano. A disp.: Alastra, Del Grosso, Bruno, Elizalde, Pavone, Palmiero, Manu, Borrelli. All.: Legrottaglie

EMPOLI (4-3-3): Brignoli; Pinna (dal 40' st Gazzola), Sierralta, Romagnoli, Balkovec; Bandinelli (dal 26' st Henderson L.), Stulac (dal 40' st Frattesi), Zurkowski; Bajrami, Moreo (dal 16' st Mancuso), Tutino (dal 16' st Ciciretti). A disp.: Branduani, Perucchini, Maietta, Nikolaou, Antonelli, Fantacci, Viti. All.: Marino

Reti: 19' st Ciciretti, 31' st Maniero (rig)

Ammonizioni: Zurkowski, Drudi, Balzano

Espulsi: 48' st Branduani per proteste dalla panchina

Recupero: 2' pt, 5' st