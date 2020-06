Pescara-Empoli: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova partita in casa per i biancazzurri, come sempre agli ordini di Legrottaglie. Questa sera alle ore 21 il Pescara affronta all'Adriatico l'Empoli, ovviamente a porte chiuse. Ecco la nostra cronaca in tempo reale. Due gli ex della gara: Mancuso e l'allenatore Marino.

Pescara-Empoli: la cronaca

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, e il match può iniziare. 1' chiusura difensiva di Scognamiglio ma il Pescara non riesce a ripartire. 3' Romagnoli su Galano in fallo laterale, abruzzesi che lavorano palla sulla destra ma senza successo.

6' tentativo da fuoriarea di Stulac fuori misura, qualche istante prima Zurkowski finisce a terra in area ma non ci sono gli estremi per il penalty. 8' fallo in attacco di Galano che non si intende con il compagno. Dall'altra parte lungo lancio per Tutino che non riesce a tenere la palla in campo.

12' tentativo di affondo per Zappa fermato irregolarmente da Stulac, solo punizione. 13' tiro cross di Balkovec molto insidioso, Fiorillo per non correre rischi alza la sfera sopra la traversa. Sugli sviluppi dell'angolo fischiato un fallo in attacco di Tutino su Zappa.

15' prova una conclusione telefonata Memushaj dal vertice sinistro dall'area, blocca senza problemi Brignoli. 18' ci prova nuovamente dalla distanza Zurkowski ma anche in questa circostanza non inquadra lo specchio della porta. 19' goal dell'Empoli, anzi no: l'arbitro annulla una rete a Balkovec per fuorigioco.

22' azione di contropiede del Delfino sulla destra scatta Zappa che serve Galano, dopo un controllo conclude in diagonale a lato con Maniero in leggero ritardo a tentare di correggere la traiettoria. 24' cooling break ordinato dall'arbitro con le due squadre che approfittano per dissetarsi.

28' dall'altra parte Balkovec crossa bene in area, Fiorillo in tuffo allonana, quindi Crecco per non rischiare si rifugia in angolo. 34' cross di Memushaj per Maniero anticipato di testa quindi lo stesso albanese caparbiemente conquista un angolo.

38' primo giallo anche per il Pescara con Drudi che ha interrotto un contropiede intervenendo in scivolata sul 25 ospite. Sulla battuta c'è Balkovec e il pallone si infrange sulla barriera.

44' servito da Balzano in area Maniero prova un controllo palla ma non riesce a piazzare con precisione la conclusione ostacolato dalla difesa e palla su fondo. 47' Dopo due minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi: il primo tempo si conclude sul punteggio di 0-0.

Comincia il secondo tempo: al 3' contropiede molto veloce di Galano che entra in area ma si vede disinnescare la conclusione. Blocca Brignoli senza problemi. 10' spunto di Stulac ai 25 metri conclusione deviata da Kastanos, è corner. Sugli sviluppi la difesa pescarese riesce in qualche modo ad allontanare.

12' conclusione a giro molto interessante di Zurkowski con il mancino quasi dal limite in posizione centrale e palla che esce di poco a lato. 13' dall'altra parte sponto di Zappa che arriva sul fondo ma di vede deviare il cross in angolo. Sugli sviluppi Maniero prova una torsione pressato da Romagnoli in area ma conclude a lato.

16' in campo l'ex Mancuso per Moreo e Ciciretti per Tutino. 18' cross dalla sinistra di Pinna, sul secondo palo Bandinelli prende il tempo a Balzano ma colpisce alto. 19' Ciciretti! Vantaggio dell'Empoli! Mancino di rara bellezza per il neo entrato che ricevuto palla da Mancuso batte a giro dai 25 metri lasciando pietrificato Fiorillo colpito alla sua destra.

26' esce Bandielli per Henderson da una parte e dall'altra c'è Clemenza per Kastanos. 31' rigore per il Pescara! Sugli sviluppi dell'angolo dalla destra finisce a terra di Romagnoli su Maniero davanti al direttore di gara. Maniero! Pareggio del Pescara!

34' punizione di Ciciretti, Mancuso non arriva di testa in tuffo con Scognamiglio che forse lo sbilancia leggermente ma non ci sono gli estremi per il rigore. 37' fischiato fallo in attacco a Mancuso, proteste dalla panchina con l'arbitro che va a riportare un pò di calma. 43' conclusione debole dal limite di Galano, nessun problema per Brignoli. Al 45' finale molto combattuto, squadre allungate che provano a vincerla.

48' espulso per proteste dalla panchina Branduani, portiere in seconda dell'Empoli. 50' la partita finisce qui: grazie per averci seguito e alla prossima!