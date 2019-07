Pescara - Delfino Flacco Porto 8-1 nel settimo giorno di ritiro a Palena

Finisce 8-1 per i biancazzurri l'amichevole di precampionato in programma a Palena nel pomeriggio di oggi 21 luglio contro la Delfino Flacco Porto. La squadra guidata da mister Zauri supera agevolmente la formazione pescarese allo stadio degli angeli, nel settimo giorno di ritiro in vista della prossima stagione di serie B.

Intato è stato presentato nei giorni scorsi il nuovo main sponsor della Pescara Calcio: Lublan Gl Oil. Il presidente della società Langella ha spiegato che l'azienda era alla ricerca di una società con grandi ambizioni e che punti alla serie A, ed il responsabile marketing di Lublan Annigliato ha aggiunto che la piazza pescarese, con una tifoseria molto attiva era ciò che l'azienda stava cercando, concludendo un accordo che ha soddisfatto entrambe le parti.