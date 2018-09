Pescara-Crotone, le pagelle dei biancazzurri

FIORILLO: Prendere un gol così è penalizzante, ma quella diavoleria di Benali era obiettivamente imprevedibile. Si riscatta con parate apparentemente semplici. VOTO: 6

BALZANO: Ci è parso leggermente affaticato, ben diverso dal pendolino che siamo abituati a conoscere. Va in affanno in qualche occasione, ma non si fa trovare mai impreparato. VOTO: 6

CIOFANI (dal 75°): Il suo ingresso ad un quarto d'ora dalla fine, con il Crotone che spingeva in avanti, lo ha caricato di responsabilità. Ma lui ha le spalle larghe. VOTO: 6,5

CAMPAGNARO: Lo zio Hugo non si smentisce. Padrone assoluto del reparto difensivo, detta i tempi ai compagni e si fa trovare sempre pronto e nella giusta posizione: VOTO: 7

GRAVILLON: Le prende tutte e vince diversi contrasti senza ricorrere a falli o scorrettezze. Sul gioco aereo è insormontabile. E' in splendida forma. VOTO: 7

DEL GROSSO: Arcigno, volenteroso, determinato. E' un giocatore che non si risparmia, ma che non predilige l'azione offensiva. Si sacrifica nelle retrovie quando è necessario. VOTO: 6,5

MACHIN: Punta di vertice del triangolo di centrocampo, abile nell'accelerare la manovra e a verticalizzare. Si sta raffinando anche tecnicamente, ma osa raramente concludere in porta. VOTO: 6,5

BRUGMAN: Il play ha preso in mano la squadra e l'ha portata al successo. Prestazione non sensazionale, però valida sul piano tattico. Mancuso ringrazia. VOTO: 7

MEMUSHAJ: Sempre presente in ogni manovra di rifinitura. Sa farsi trovare libero durante la fase di impostazione e gioca prevalentemente di prima. Niente male. VOTO: 6,5

MARRAS: Tante sgroppate ma piuttosto fumoso. Si alterna sulla fascia opposta con Antonucci disorientando i difensori avversari. Utile, ma non fondamentale. VOTO: 6

MANCUSO: Che avesse il fiuto del gol si era capito già qualche anno fa. Lo sanno bene a San Benedetto del Tronto. Ora si è scoperto anche centravanti. Bomber di razza. VOTO: 8

ANTONUCCI: Non si è ripetuto agli stessi livelli della gara precedente. Cincischia troppo palla al piede e dà l'impressione di voler strafare. VOTO: 6

CRECCO (dal 77'): Prova a dare il suo contributo nel finale partecipando a qualche ripartenza. La freschezza atletica lo agevola, anche se a conti fatti ha inciso poco. VOTO: 6

PILLON: Sale in cattedra da gran maestro. Schiera una formazione su misura per un Crotone che ha evidenti pecche sul piano difensivo. La mano dell'allenatore si vede, eccome. VOTO: 8