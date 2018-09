Sale la febbre per Pescara-Crotone, tutti convocati tranne uno

Tutto pronto, in casa Pescara, per la sfida casalinga contro il Crotone che è in programma questa sera alle ore 21 nello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Dopo la vittoria con il Foggia, il Delfino spera di ripetersi per allungare la striscia positiva di risultati.

Pescara-Crotone, ecco i convocati

Al termine della rifinitura che si è tenuta ieri a porte chiuse nel Centro Sportivo Vestina, il Mister biancazzurro Bepi Pillon ha deciso di convocare tutti i giocatori a sua disposizione ad eccezione del calciatore Gennaro Scognamiglio, che è infortunato.