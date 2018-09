Pescara-Crotone, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 25 settembre

Ufficializzato il prezzo dei biglietti per la partita Pescara-Crotone di martedì 25 settembre, primo turno infrasettimanale della stagione 2018/2019 della Serie B.

L'appuntamento è allo stadio Adriatico-Cornacchia per martedì 25 settembre alle ore 21.

L'apertura della vendita per i tagliandi è prevista per oggi pomeriggio, venerdì 17 settembre, alle ore 16.

Questi i prezzi dei biglietti:

Curva Nord – intero 12 euro ridotto 9 euro

Curva Sud – intero 12 euro ridotto 9 euro

Tribuna Adriatica Laterale – intero 17 euro ridotto 12 euro

Tribuna Adriatica Centrale – intero 25 euro ridotto 18 euro

Tribuna Majella Laterale – intero 32 euro ridotto 22 euro

Tribuna Majella Centrale – intero 45 euro ridotto 32 euro

Poltronissime e Vip – intero 80 euro ridotto 55 euro

Settore Ospiti – tariffa unica 15 euro.

Queste invece le riduzioni previste:

Donne

Over 60

Under 18

Diversamente Abili iscritti alle associazioni ed enti convenzionati (Anmic, Anmig, Anmil, Ens, Unms);

I biglietti possono essere acquistati sul sito del Pescara cliccando QUI e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia oltre che al The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69 e botteghino nel giorno gara.