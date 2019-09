Pescara-Crotone, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Conto alla rovescia per la gara tra Pescara e Crotone che si giocherà all'Adriatico venerdì 27 settembre dalle ore 21. Ecco alcune informazioni utile per l’acquisto dei biglietti, ricordando che i prezzi saranno maggiorati di € 0,50 da destinare alla fondazione Umberto Veronesi.

Tagliandi già disponibili su circuiti di vendita listicket e nei punti vendita abilitati. Possibilità di acquisto on line sulla pagina ufficiale Pescara Calcio e all'Official Store di via Carducci. È inoltre prevista l'apertura del botteghino della curva nord il giorno della partita.