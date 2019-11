Pescara-Cremonese: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Nuova partita tra le mura amiche per i ragazzi di Luciano Zauri: per la 13esima giornata di campionato il Delfino ospita questa sera la Cremonese dell'ex allenatore Marco Baroni. Ecco la nostra diretta.

Pescara-Cremonese: la cronaca

Buona sera dallo stadio Adriatico di Pescara. La partita è cominciata.

Pronti via, al 1' c'è un filtrante troppo lungo di Ciofani per Kingsley che non può arrivare sulla sfera. Al 6' prova una prima sortita offensiva la squadra di Zauri che agisce sul versante sinistro d'attacco.

Al 16' conclusione tentata al limite da Mogos che si infrange sulla barriera quindi sul secondo di Terranova dalla distanza palla comodamente tra le braccia di Kastrati. Al 18' c'è un tentativo dal vertice sinistro dell'area di Daniel Ciofani, palla sopra la traversa.

Al 23' filtrante di Machin per l'inserimento in area di Memushaj ma la palla gli sbatte sulle gambe e termina sul fondo. Al 26', su cross dalla sinistra, grande girata sotto porta di Arini che alza la mira da favorevole posizione. Al 32' punizione quasi dal vertice destro di Memushaj palla che sorvola l'incrocio dei pali.

Al 46' prova a chiudere avanti il Pescara, angolo di Memushaj palla per Machin che lascia partire un tiro cross intercettato sul secondo palo da Scognamiglio ma colpo di testa sopra la traversa.

Iniziata la seconda frazione. Al 2' c'è un filtrante di Galano per il taglio di Borrelli, scatto a superare Terranova ma efficace e pulito il suo intervento in scivolata sul pallone.

8' verticalizzazione per Valzania che arriva fino al limite ma conclude scoordinato, palla abbondantemente a lato. Al 14' punizione affidata a Castagnetti, palla in area allontanata dalla difesa abruzzese.

Al 26' azione di rimessa del Pescara con Busellato che difende bene la sfera e si fa stendere da Migliore. Giallo per lui.

Al 35' Pescara in vantaggio con il goal di Galano! Punizione di sinistro e la palla che termina in rete! Al 38' chiusura al limite tu Palombi, difesa abruzzese che ha corso pochi rischi al momento. Al 44', purtroppo, Migliore pareggia con una palla che si insacca nell'angolino basso. Anche in questo caso l'azione è maturata da un calcio piazzato. Finisce 1-1. Una beffa per il Pescara.